/648025/ابراهيم-سعيد-الجوهري-أفضل-من-حسن-شحاته-وهذا-سبب-عودتي-للأهلي

تحدث ابراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن المعاملة الجيدة التي تلقاها من قبل محمود الجوهري(مدرب منتخب مصر السابق)، وذلك من خلال وجوده ضيفاً في في برنامج “أوضة اللبس”، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات ابراهيم سعيد عن محمود الجوهري.

أكد ابراهيم سعيد أن الراحل محمود الجوهري، من أفضل المدربين في تاريخ مصر، وأنه السبب الرئيس في تألقه الذي تسبب في عودته للنادي الأهلي.

وقال ابراهيم سعيد: “الجوهري أفضل مدرب في تاريخ مصر، ويأتي من بعده حسن شحاتة، ومن لم يتدرب تحت قيادة أيا منهما "ملعبش كورة في مصر”.

وتابع: “الجوهري تعامل معي كمدرب وأب بعد إيقافي من الاهلي، وقالي "هتلعب معايا وهتكمل طريقك، أو هتلعب وتبطل كورة”.

وأتم نجم قطبي الكرة المصرية: “الجوهري راهن عليا بعد إيقافي من الاهلي وكسب الرهان، وكان أحد أهم أسباب تألقي وعودتي للأهلي من جديد”.

ابراهيم سعيد وقطاع الناشئين

تفرغ ابراهيم سعيد للحديث على قطاع الناشئين في مصر، حيث قال: “انتشار الأكاديميات صعَّب من مهمة اكتشاف المواهب في الكرة المصرية”.

وتابع: “هناك عشوائية كبيرة في إدارة ملف قطاعات الناشئين بمصر، ومعظم المسؤولين لم يلعبوا كرة القدم من قبل، وبالتالي فهم لا يمتلكون القدر الكافي من فهم إداراة ذلك الملف”.

وأضاف: “اختفاء المواهب الكروية في الأندية الكبيرة بسبب أولوية قيد الأعضاء في قوائم فرق الناشئين”.

واستكمل: “هناك فوارق كبيرة بين جيلنا والجيل الحالي بالكرة المصرية علي كافة المستويات، وعلي الرغم من ذلك أصبح هناك نقص كبير في الموهبة بسبب عدم الاهتمام بقطاعات الناشئين في مصر”.

وأتم: “إذا استمرت المجاملات في قطاعات الناشئين، لن نجد لاعب مميز في مصر بعد 5 سنوات”.

«ميدو» يشن هجوم على اتحاد الكرة

شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، هجوماً عنيفاً، على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تأجيل موعد قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي كان مقررا اجراؤها في العاشرة صباح الغد، لموعد يحدد فيما بعد.

وقال “ميدو” عبر برنامجه “أوضة اللبس” الذي يقدمه عبر قناة النهار: “اتحاد الكرة لم يجد مباريات يؤجلها، فقرر تأجيل قرعة الدوري لأول مرة في تاريخ مصر”.

وتابع: “اتحاد الكرة يحاول إجبار بعض الأندية للرضوخ لقرار إلغاء بطولة كأس مصر، لكن الزمالك وبيراميدز تحديدا "هيحاربوا" عشان الكأس يتلعب”.

وأضاف: “قرارات اتحاد الكرة اليوم تشير بشكل كبير لإلغاء بطولة الكأس”.