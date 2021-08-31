/648021/إبراهيم-فايق-الأهلي-يستقر-على-إعارة-مدافعة-تفاصيل

أكد الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "التالتة شمال" على قنوات أون تايم سبورت اتش دي تو، عن استقرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي عن إعارة مدافع الفريق في الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف فايق ان محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي المعار لصفوف الفريق السكندري سموحة، سيتم تجديد عقد إعارته مع الوصافة بتعدد العروض المقدمة له، وذلك في الفترة القريبة.

وأشار إبراهيم أن بعد إستقرار ناديين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في منافسات الدوري المصري الممتاز، والبحث عن دعم من قبل الفريقين في محاولة تدعيم الخط الخلفي من الفريقين.

واختتم فايق عودة محمد عبد المنعم للنادب الأهلي في ظل تواجد العديد من العناصر في الخط الخلفي من الدفاعات في فترة تألق والتي تشمل أيمن أشرف، وبدر بانون، وسعد سمير، ورامي ربيعة.

عمرو السولية

قال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "السولية اتفق على كافة الأمور مع الأهلى وسيجدد عقده مع الفريق عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الوطني، وتوصل إلى الاتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى".

وأضاف: "عمرو الحديدي، وكيل السولية عقد جلسة مع أمير توفيق وأنهى كافة أمور تجديد عقد اللاعب وسيتم التوقيع بشكل رسمي عقب عودته من معسكر الفراعنة".

محمود الخطيب

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أفتتح اليوم الاثنين جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وقد أبدت هذه الشركة تعاوناً كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.

محافظ القاهرة

وأثناء إلقاء الخطيب لكلمته، قام بمداعبة أحمد تيمور شوقي نائب محافظ القاهرة قائلاً:”احنا نخصم ٥٠٠ جنيه من المحافظ عشان التأخير”.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.