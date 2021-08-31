«ميدو» يشن هجوماً عنيفاً على اتحاد الكرة

شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، هجوماً عنيفاً، على الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تأجيل موعد قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي كان مقررا اجراؤها في العاشرة صباح الغد، لموعد يحدد فيما بعد.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات ميدو على اتحاد الكرة:

قال “ميدو” عبر برنامجه “أوضة اللبس” الذي يقدمه عبر قناة النهار: “اتحاد الكرة لم يجد مباريات يؤجلها، فقرر تأجيل قرعة الدوري لأول مرة في تاريخ مصر”.

وتابع: “اتحاد الكرة يحاول إجبار بعض الأندية للرضوخ لقرار إلغاء بطولة كأس مصر، لكن الزمالك وبيراميدز تحديدا "هيحاربوا" عشان الكأس يتلعب”.

وأضاف: “قرارات اتحاد الكرة اليوم تشير بشكل كبير لإلغاء بطولة الكأس”.

وكانت من المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، لتحديد موعد استكمال بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى الاستقرار على موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، حيث تم استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، فيما استمع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على الاعبين بشأن حداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول لأرض الملعب في مباراته مع المصري.

– إيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيطة لاعبي مصر للمقاصة مباراة واحدة لحصول كل منهما على الإنذار الثالث.

– إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.

– إيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد لمنع فرصة هدف في مباراة فريقه أمام المقاولون.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

– غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها مما ادى إلى توقفها 3 دقائق.

– إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

– إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

– إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.