/648019/سيف-زاهر-عن-القنوات-الناقلة-لمباراة-مصر-وأنجولا-بدون-إحتكار

أكد الإعلامي سيف زاهر مقدم برنامج "ملعب اون تايم"، بالتناوب مع أحمد شوبير، أن قنوات أون تايم سبورت ستكون من القنوات المنفرده في الفترة القادمة في تقديم محتوى كروي قوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال: "قنوات اون تايم تأتي بسرعة وبقوة في عالم البث الفضائي".

وأضاف عن البث لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم بعد غد الأربعاء على شبكة قنوات اون تايم: "لاي وجد احتكار من بعد الأن علىأحقية البث لمباريات الكبرى من قبل العديد من القنوات صاحبة الإشتراكات في البث للمباريات".

هاني أبوريدة

واختتم: "هناك قوة مصرية قادمة في الفضائيات، والتي ستزيل كل العواقب التي يواجهها المشاهد الذي يرغب في المتابعة للمباريات القارية".

كما أكد هاني أبو ريدة مدير المكتب التنفيذي للاتحادي المصري والإفريقي لكرة القدم على تواجد السويسري جياني انفينتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في التواجد في الإحتفالي بالمئوية باتحاد الكرة المصري، وجاء ذلك من خلال مداخلة هاتفية مع سيف زاهر.

موعد مباراة مصر وأنجولا

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر وانجولا في الساعة التاسعة مساء الأربعاء المقبل في لقاء الجولة الأولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب الدفاع الجوي.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من مالي بقيادة بوبو تراورى ويساعده موديبو ساماك وبابا يومبوليبا وحكم رابع مهامادو كيتا، ويراقب المباراة محمد سانوسي من نيجيريا.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة في غياب العديد من العناصر في صفوف الفراعنة، والتي ياتي على رأسهم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ومحمد النني لاعبي خط وسط آرسنال.

قائمة منتخب لمباراتي أنجولا والجابون

وشملت القائمة: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد صلاح ومحمد النني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، حيث تنطلق المباراة الأولى بين مصر وأنجولا بالدفاع الجوى يوم 1 سبتمبر، بينما تقام المباراة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل بالجابون مع المنتخب الجابوني .