رسمياً.. ريال مدريد ينجح في التعاقد مع النجم الفرنسي

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نجح مجلس إداراة فريق ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، في التعاقد مع النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب رين.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

بالرغم من اهتمام ريال مدريد في التعاقد مع كليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، ولكن المفاوضات اتخذت مسار أخر، بسبب تعنت إداراة فريق العاصمة الفرنسية التفريط في كليان مبابي، ولكن نجح فريق ريال مدريد في التعاقد مع نجم فرنسي أخر، حيث تعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب رين.

كليان مبابي

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان أصبحت منفتحة بشأن التحدث والرد على عرض ريال مدريد المُقدم لضم مبابي.

وتقدمت إدارة ريال مدريد بعرض يبلغ قيمته 160 مليون يورو، ومن ثم رفع عرضه إلى 180 مليون يورو، ولكن قوبلت هذه العروض بالرفض التام من إدارة باريس سان جيرمان.

كشفت قناة TF1 الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي ، حيث يعارض ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بكل شدة فكرة بيع مبابي.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد رسمي على عرض ريال مدريد حتى الآن.

فيما تؤكد تقارير فرنسية أخرى أن النادي الملكي قد يرفع عرضه إلى 180 مليونا.

وأشارت إلي أن عدم تجديد مبابي لعقده سيجعل إدارة باريس سان جيرمان تفكر في العرض الإسباني، حتى لا تخسر مبابي بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو العام المقبل، وما زال اللاعب الشاب صاحب الـ 22 عاما رافضا حتى الآن كل عروض التجديد للنادي الباريسي.

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تجديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي والمنتهي في يونيو 2025.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، أعلن خلال عن تجديد عقد فيدي فالفيردي صاحب الـ 23 عاماً، لمدة موسمين حتي يونيو 2027.

وإلتقط فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد، عدد من الصور التذكارية مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملاً قميص التجديد حتي 2027.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.