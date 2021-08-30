الزمالك يرفض إعارة يوسف أوباما إلى الحزم السعودى

رفض حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، احتراف يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق، فى الحزم السعودى على سبيل الإعارة لمدة موسم، لحاجة الفريق لخدماته في الموسم المقبل.

وعقد أوباما جلسة مع لبيب اليوم؛ لمناقشته فى العرض السعودى، فى حضور حازم فتوح، وكيل أعماله، إلا أن الزمالك رفض التفريط فى اللاعب، خاصة بعدما تمسك كارتيرون باستمرار اللاعب مع الفريق.

ورفض أوباما التعليق على فكرة استبعاده من معسكرات المنتخب الوطني الأول في الفترة الأخيرة، خاصة المعسكر الأخير الذي يستعد خلاله الفراعنة لمواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال، موضحا أن الوقت الحالي للاحتفال بلقب الدوري، وسيكون هناك حديث آخر حول اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

واحتفل لاعبو الزمالك بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخه داخل ملعب بتروسبورت عقب نهاية مباراتهم أمام البنك الأهلي في ختام بطولة الدوري بالتعادل 1/1.

وكان الزمالك قد تعادل مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز التي تُوج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13 في تاريخه.