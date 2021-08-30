محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذى

جدة - نرمين السيد - ترأس محافظ الإسكندرية محمد الشريف جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع مسئولى المحافظة.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، والتأكد من الالتزام المعنين بتلك القرارات. ووافق المجلس التنفيذى على الطلب المقدم بشأن إنهاء إجراءات التبرع المقدم عن قطعة الأرض الكائنة بناحية التوفيقية _عزبة الستين_ بحى المنتزة ثان والبالغ مساحتها 1.750 مترا مربعا خصصت لصالح المنطقة الأزهرية بالإسكندرية.

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