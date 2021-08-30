/648011/الاتحاد-المغربي-يقرر-إجبار-اللاعبين-على-تلقي-لقاح-كورونا

قررت العديد من أندية الدوري المغربي الممتاز، توجيه لاعبيهم نحو مراكز التلقيح، من أجل أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يتبقى على انطلاق الدوري المغربي الممتاز أسبوعين تقريبا، مما جعل إداراة الأندية تحرص على تلقي اللاعبين للقاح فيروس كورونا.

وقام الاتحاد المغربي لكرة القدم، بربط تسليم رخص تأهيل لاعبي الدوري الممتاز، بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا، ووثيقة تؤكد تلقي العناصر الكروية للجرعة الأولى على الأقل.

رينيه فايلر

أكدت الصحف السعودية اقتراب رينيه فايلر من تولي القيادة الفنية لفريق ​النصر​ السعودي.

يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، مع نظيره فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وفي حالة تعثر النصر سيقوم مجلس إداراة الفريق بإقالة البرازيلي مانو مينيز.

وأوضحت الصحف أن إداراة فريق النصر تملك موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق ليكون بديلاً عن مانو مينيز مدرب الفريق الحالي.

الشناوي

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الحارس الدولي محمد الشناوي مع النادي الأهلي.

وتواصل دوت الخليج مع مصدر مقرب من محمد الشناوي، لمعرفة موقف اللاعب من الأستمرار مع النادي الأهلي، أم أنه سيغادر في فترة الإنتقالات الحاليه.

أكد المصدر لتحيا مصر أن الشناوي قرر الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وتابع المصدر أن فريق النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، وضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: “هناك عرض كبير مقدم من نادي النصر السعودي لضم محمد الشناوي، مما جعله يعيد ترتيب حساباته وقراراته من جديد”.

واستكمل: “الشناوي يفضل حاليا الإنتقال إلى نادي النصر السعودي بسبب العرض الضخم المقدم لضمه، ولكن اللاعب سيخبر إداراة الأهلي من اجل الوصول لإتفاق”.

وأتم: “ نادى النصر السعودى قدم عرض للشناوي براتب سنوى 5 مليون دولار، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن القلعه الحمراء، حتى ولو على سبيل الإعارة فقط”.

وفي السياق ذاته كشف أحمد حسام "ميدو"، أن عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلي، اقترب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.