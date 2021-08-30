مدير النشاط بالزمالك: «هنا تصنع الأبطال»

أكد عاطف النمر مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أن توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة التي ستقوم بإنشاء فرع يحمل اسم بالنادي في الإمارات هي خطوة غير مسبوقة، وقوة غير مسبقة للنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال النمر: “هذه الخطوة سوف تنقل نادي الزمالك إلى خطوة لم يخط بها أي ناد في مصر، وهو ما يؤكد على وجود أفكار تسويقية في الوقت الحالي بجهود إدارة النادي من أجل إعلاء اسم الزمالك”.

طريقة صناعة البطل

وأضاف عاطف النمر إلى أن الزمالك خلال الفترة المقبلة سيركز على صناعة البطل بالأسلوب العلمي خاصة وأن الزمالك يملك الكوادر الإدارية والمهنية.

وتابع النمر: ” بعد البروتوكول الأخير مع نادي إيروسبورت وبروتوكول اليوم لإنشاء فرع يحمل اسم نادي الزمالك في الإمارات هناك خطوات أخرى ستتم في المستقبل القريب تؤكد على مفهوم صناعة البطل من أجل الاستثمار والاقتصاد والتصدير والتسويق على الدول العربية والإفريقية خاصة وأن صناعة الأبطال حاليا تعد أحد فروع الاقتصاد القومي لأي دولة”.

واختتم النمر على أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الإنجازات على المستوى الرياضي داخل النادي من تطوير المنظومة بالكامل في ظل الاستقرار الرياضي والإداري بالنادي.

عمر مصطفى

أكد عمرو مصطفى رئيس الشركة الخاصة بإتمام بروتوكول التعاون مع الزمالك لإنشاء فرع النادي بالإمارات ، أن هذا المشروع سيحقق عدة فوائد للطرفين .

وقال مصطفى على هامش المؤتمر الصحفي إن المشروع هو تكوين فريق لكرة القدم يحمل اسم الزمالك في الإمارات وفقا للقوانين الخاصة بالدولة .

وتابع عمرو مصطفى: “سنقوم في البداية بإنشاء فريق كرة قدم للمشاركة، وفي المستقبل سيمتد المشروع إلى انشاء فرق للألعاب الأخرى ” .

واختتم مصطفى : “ لدينا رغبة في زيادة الفكرة بإنشاء ناد يحمل اسم الزمالك في أكثر من دولة عربية ” .

بدر حامد

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أن فكرة إنشاء فرع للنادي بالإمارات سيحقق إفادة قوية.

وقال بدر حامد على هامش المؤتمر الصحفي: “عملت بالإمارات لفترة طويلة، وبالتأكيد وجود فرع للزمالك في الإمارات سيضيف مميزات ويحقق إفادة قوية”.

وأضاف: “الزمالك يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في كل الوطن العربي، وبالتالي ستكون تجربة مفيدة لكل الأطراف”.

وأتم: “مبروك للزمالك الفوز بالدوري، والنادي أصبح يسير بخطى ثابتة من الناحية الإدارية والرياضية”.

الصفقة الأولى للزمالك

أعلن نادي الزمالك اليوم الإثنين إتمام تعاقده مع اللاعب عمر كمال قادماً من فريق المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد ظهورة بشكل قوي في الموسم المنصرم من بطولة الدوري، ليجذب انتباه قطبي الكرة المصرية “الاهلي والزمالك” في الظفر بخدمات اللاعب.