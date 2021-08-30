/648009/نشرة-أخبار-الأهلي-إفتتاح-جراج-فرع-مدينة-نصر-تحقيق-حلم-طال-29-عام-على-النادي-التواصل-لإتفاق-مع-عمرو-السولية-حول-تجديد-عقده

شهد النادي الأهلي اليوم السبت على العديد من الأحداث الشيقة بالنادي، في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وبالأخص على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، ومجلس إدارة النادي، والتي تتمثل في حفل إفتتاح المارد الأحمر جراج فرع مدينة نصر، في تواجد محمود الخطيب ونائب محافظ القاهرة، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مصير الشناوي مع الأهلي

أكد المصدر لتحيا مصر أن الشناوي قرر الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وتابع المصدر أن فريق النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، وضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: “هناك عرض كبير مقدم من نادي النصر السعودي لضم محمد الشناوي، مما جعله يعيد ترتيب حساباته وقراراته من جديد”.

واستكمل: “الشناوي يفضل حاليا الإنتقال إلى نادي النصر السعودي بسبب العرض الضخم المقدم لضمه، ولكن اللاعب سيخبر إداراة الأهلي من اجل الوصول لإتفاق”.

وأتم: “ نادى النصر السعودى قدم عرض للشناوي براتب سنوى 5 مليون دولار، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن القلعه الحمراء، حتى ولو على سبيل الإعارة فقط”.

عمرو السولية

قال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "السولية اتفق على كافة الأمور مع الأهلى وسيجدد عقده مع الفريق عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الوطني، وتوصل إلى الاتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى".

وأضاف: "عمرو الحديدي، وكيل السولية عقد جلسة مع أمير توفيق وأنهى كافة أمور تجديد عقد اللاعب وسيتم التوقيع بشكل رسمي عقب عودته من معسكر الفراعنة".

محمود الخطيب

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أفتتح اليوم الاثنين جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

وقد أبدت هذه الشركة تعاوناً كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.

محافظ القاهرة

وأثناء إلقاء الخطيب لكلمته، قام بمداعبة أحمد تيمور شوقي نائب محافظ القاهرة قائلاً:”احنا نخصم ٥٠٠ جنيه من المحافظ عشان التأخير”.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، جراج فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد به، ليصبح جاهزًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.