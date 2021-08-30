سفير مصر بكندا يكشف الفرص الاستثمارية أمام مجلس الأعمال الكندى العربى

جدة - نرمين السيد - استعرض السفير المصرى لدى كندا، أحمد أبوزيد، اليوم الاثنين، أوجه التقدم الجارى فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية فى مصر، والفرص الاستثمارية القائمة والتعاون الاقتصادى بين البلدين.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير أمام الاجتماع الشهرى لمجلس إدارة مجلس الأعمال الكندى العربى عبر الفيديو كونفرانس، وبناء على دعوة من المجلس، الذى يضم رؤساء مجالس إدارات ومسئولى كبرى الشركات الكندية المستثمرة فى الشرق الأوسط والدول العربية، والراغبة فى الاستثمار، مثل شركات بومباردييه وسكايباور وبتروتكنا، بالإضافة إلى مسئولى عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الكندية.

وتناول أبوزيد، فى كلمته، الإنجازات فى مجالات البنية التحتية والطاقة وجذب الاستثمار الأجنبى والسياحة فى مصر؛ الأمر الذى انعكس بوضوح فى تقييم المؤسسات المالية الدولية التى تصنف مصر قوة اقتصادية صاعدة تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة.

كما تطرق السفير إلى المشروعات القومية الضخمة التى تعمل الحكومة المصرية على إنجازها فى الوقت الراهن، وما تمثله من فرص استثمار كبيرة للشركات الكندية؛ مثل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمثلث الذهبى، وحياة كريمة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وغيرها من المشروعات الكفيلة بتغيير الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمصر، وتحويلها إلى قوة اقتصادية كبيرة فى المنطقة والعالم.

وأشار أبوزيد إلى وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبرزا التطورات الإيجابية الأخيرة، وأهمها أن مصر أصبحت الشريك التجارى الأول لكندا فى إفريقيا، والشريك التجارى الثانى بين الدول العربية، بالإضافة إلى إسناد الحكومة المصرية مسئولية تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة إلى شركة بومباردييه الكندية، وافتتاح فروع عديدة للجامعات الكندية فى مصر، والتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الجامعات الكندية فى مجال الذكاء الاصطناعى، فضلا عن قيام كبرى شركات التعدين الكندية، والمصنفة من أكبر شركات التعدين فى العالم، بتوقيع اتفاقات مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية للتنقيب عن الذهب فى مصر.

وأشاد السفير بتنوع الاستثمارات الكندية فى مصر لتشمل مجالات مثل الخدمات المالية، والتعدين، والبنية التحتية، والبترول، والغاز الطبيعى، وإنتاج الميثانول، وهو ما يدل على ثقة مجتمع الأعمال الكندى فى مناخ الأعمال فى مصر.

ولاقت كلمة السفير المصرى تفاعلا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال الكندى العربى، والذين حرصوا على الاستفسار عن التسهيلات والمزايا التى توفرها الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبى، معربين عن سعادتهم بالعرض الذى قدمه السفير لمناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتوفرة فى مصر، وتطلعهم لمواصلة التنسيق والتعاون المثمر مع سفارة مصر لدى كندا فى مجال تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.