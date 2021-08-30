صور.. وزير الأوقاف يستقبل سفير السودان بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للوزارة، يأتى اللقاء لإنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين والواعظات السودانيات بإجمالى 21 إمامًا وواعظة، لحضور الدورة التدريبية الثانية المشتركة مع نخبة من زملائهم الأئمة والواعظات المصريين، فى قضايا تجديد الخطاب الدينى وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وتنطلق الدورة يوم السبت الموافق 11-9-2021م، وتستمر الدورة المشتركة لمدة عشرة أيام، وسيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال هذه الدورة، كما تم الترتيب لقافلة أئمة وواعظات الأوقاف لدولة السودان الشقيق فى شهر أكتوبر المقبل.

وأهدى وزير الأوقاف، السفير نسخًا من أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة السفير بهذه الإصدارات، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء فى مجال الدعوة أم فى مجال الوقف وتنميته وحسن استثماره.