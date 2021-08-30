/648008/أبرز-المحطات-فى-حياة-ولي-العهد-السعودي-فى-عيد-ميلاده-36

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعيد ميلاده 36، والموافق 31 من اغسطس 1985.

دوت الخليج يرصد تهنئة تركي آل الشيخ لولي عهد السعودية

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ ، “في مثل هذا اليوم ٣١ اغسطس ولد سيدي حفظه الله كاتب التاريخ وصانع الحاضر وراسم المستقبل...هناك قله من يمرون على العالم فيغيروه وسيدي منهم...يارب حقق كل أمانيه لشعبه وبلده وأسعده وأدم له العز والتوفيق”.

محطات فى حياة الامير محمد بن عبد العزيز ال سعود

يعد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ولي عهد المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الوزراء، كما يتولى رئاسة مجلس الشئون الاقتصادية والامنية والسياسية والتنمية السعودية، فضلا عن توليه مهام وزير الدفاع.

حصل الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، على بكالريوس فى القانون من جامعة الملك سعود، كما تولي منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي المللك سلمان الحكم فى عام 2015. وفى ابريل 2015 صدر أمر ملكي باختياره وليا لولي العهد، وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

وبعد اقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

أظهر محمد بن سلمان توجّهات انفتاحية ومختلفة عمَّن سبقه من قيادات السعودية، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماحَ للمرأة السعودية بقيادة السيارة ودخولِ الملاعبِ الرياضية وتفعيلِ هيئة الترفيه، وتحدّث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة ما يسميه التشدّد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليًا بالصحوة - ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي. أطلق خطة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، بالإضافة إلى عدم اعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد، إذ وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«الإدمان». قاد الحَربَ على الحوثيين في اليمن، وعارض الاتفاق النووي الإيراني وهدّد بتطوير السعودية قنبلة نووية فيما لو أنتجت إيران سلاحًا نوويًا. وصفته مجلة ذي إيكونوميست بأنّه القوي وراء عرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ولاية العهد

ويعتبر منصب تولي العهد من أرفع المناصب بالمملكة العربية السعودية، ويكون هو من يخلف ملك المملكة بعد وفاته وتوليه مقاليد الحكم ،عقب الوفاة مباشرة وبعد المبايعة من الشعب السعودي والاسرة الحاكمة، ويتبعها مباشرة إعلان ولي العهد الجديد للمملكة، ويتولي ولي العهد إدارة شئون البلاد فى غياب الملك أو تواجده خارج البلاد، فضلا عن انته يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء .

البيعة السعودية

ويصدر الملك مرسوما ملكيا يتيح لولي العهد ادارة شئون البلاد لحين عودة الملك، وتتغير صفته الملكية بعد القرار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، إلى نائب خادم الحرمين الشريفين.

وتعد هيئة البيعة السعودية هي الجهة المسئولة عن اختيار ولي العهد بعد اجتماع اعضائها واختيار ولي عهد جديد، تم العمل بهذا النظام في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لأول مرة في البلاد.