وزير الرياضة ورئيس الاتحاد يشهدان استعدادات المنتخب لمواجهة أنجولا«صور»

/647997/وزير-الرياضة-ورئيس-الاتحاد-يشهدان-استعدادات-المنتخب-لمواجهة-أنجولاصور

شهد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى أنجولا والجابون المقرر لهما سبتمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل انواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الشارع الرياضي ينتظر تأهل المنتخب وانتزاع مقعد التأهل لكأس العالم للمرة الثانية علي التوالي وإسعاد الجماهير المصرية العريضة ، قائلاً : كلنا خلفكم من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد والشعب المصري لتحقيق الحلم ، فأنتم ترمومتر سعادة المصريين ، ونشكر اللاعبين الذين شاركوا بالاوليمبياد علي بذلكم قصاري جهدكم ".

وخلال اللقاء ، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات القادمة من أجل حسم الأمور مبكراً، مؤكداً دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية

من جانبه وجه الكابتن أحمد مجاهد شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على جهوده في متابعة كل ما يتعلق باستعدادات المنتخبات القومية، مؤكدا علي الوقوف خلف المنتخب الوطني لانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، ونعد أن نكون في كأس العالم ونؤدي اداءً جيداً.

وتوجه حسام البدري بالشكر لوزير الشباب والرياضة ووعد ببذل أقصي الجهد لتحقيق الهدف الأسمى والتأهل لكأس العالم .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، حيث تنطلق المباراة الأولى بين مصر وأنجولا بالدفاع الجوى يوم 1 سبتمبر، بينما تقام المباراة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل بالجابون مع المنتخب الجابوني .

قائمة منتخب لمباراتي أنجولا والجابون

وشملت القائمة: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد صلاح ومحمد النني.