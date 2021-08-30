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عروض كازيون اليوم كرنفال الصيف من 31 حتي 6 سبتمبر 2021

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شريف المراكبي 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن اليوم ماركت كازيون عب. صفحتة الرسمية على فيس بوك، عروض كازيون التلات كرنفال صيف 2021, حيث تحتوي العروض لهذا الاسبوع باقة مميزة من المنتجات الغذائية الأساسية والأجهزة الهامة، والتي منها التكييفات:

عروض كازيون اليوم كرنفال الصيف من 31 حتي 6 سبتمبر 2021 1 عروض كازيون

كما وتنتطلق هذه العروض بأسعار مميزة، تناسب الشريحة الأوسع من المواطنين، الأمر الذي يعتاد عليه عملاء كازيون أسبوعياً.

عروض كازيون على المنتجات  الغذائية

تأخذ المنتجات الغذائية نصيب الأسد في عروض كازيون 2021, وذلك لكونها المنتجات الأكثر طلباً من قبل المواطنين نظراً لكونها سلع استهلاكية، لا يخلو منها أي منزل مصري، وتتمثل في:

– عروض على منتجات الألبان ومشتقاتها واللحوم الطازجة.

– البقوليات والأرز البسمتي والشعريه.

– الزيوت بأنواعها والمعلبات المختلفة.

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عروض أدوات التنظيف

تتضمن عروض كازيون ايضا مختلف أدوات التنظيف، والتي تعد من أكثر السلع استهلاكاً لتنظيف الأسطح والملابس، المزيد يمكنك دخول رابط موقع كازيون، ومعرفة آخر عروض التقسيط والسداد المتوفرة:

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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