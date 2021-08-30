التخطيط: إطلاق بوابة إلكترونية للحصول على تراخيص عمل المحلات 

أكد المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى، أن هناك تدريبات لقادة المحليات على مشروع ميكنة منظومة تراخيص المحلات، موضحا أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية يمكن للمواطن أن يتقدم من خلالها للحصول على تراخيص عمل للمحلات.

وأضاف مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى في تصريحات لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن البوابة الإلكترونية تعطى كافة الارشادات والمستندات اللازمة للحصول على الترخيص للمواطن الذى يريد الحصول على ترخيص عمل محل، وتم تدريب العاملين في المحليات بالمحافظات للعمل من خلال هذا الموقع والذى سيكون من خلال البوابة تقدم المواطنين لطلب الحصول على ترخيص عمل محل.

ولفت مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمى، إلى أنه يتم تطوير واستخدام آلية جديدة التي ننفذ بها قانون تراخيص المحلات الجديدة، موضحا أن المواطن الذى يريد الحصول على ترخيص عمل محل عليه تحديد نوعية نشاط المحل وتكون الأنشطة مكودة، وضرورة ألا يوجد أى مخالفات او تعدى على مساحات أو أي تجاوز لهذا المحل.