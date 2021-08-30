وزير الخارجية يلتقى نظيرته الليبية لبحث دفع أطر التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الجزائر.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الجزائر. وبحث شكرى مع المنقوش دفع أُطر التعاون الثنائى، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرح فى اجتماع دول جوار ليبيا، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

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