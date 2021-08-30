صور.. وزيرة التضامن ترحب بالدور المجتمعى لحزب حماة الوطن

جدة - نرمين السيد - عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، اجتماعا مع حزب حماة الوطن لاستشراف سبل التعاون فى مجالات التمكين الاقتصادى والرعاية الاجتماعية وتنمية الوعى والتدريب فى مجال الحرف اليدوية والمشاركة فى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة".





جاء ذلك بحضور النائب اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، والنائبة الدكتورة راندا مصطفى أمين أمانة المرأة، والدكتورة إيمان الشامى أمين أمانة التضامن الاجتماعى بالحزب، والدكتورة رانيا أبوالخير أمين أمانة حقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة نفين نخلة رئيس لجنة تنمية المجتمع والعمل الأهلى، هدى سعد رئيس قطاع المكتب الفنى للأمين العام للحزب، والعميد أحمد الأشمونى أمين أمانة العلاقات العامة بالحزب، وأيمن عبدالموجود مساعد الوزيرة لشؤون العمل الأهلى، والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى للوزارة.

ورحبت نيفين القباج، بالدور المجتمعى الهام الذى يلعبه الحزب، مستعرضه فى هذا الإطار برامج الوزارة المختلفة، مؤكدة أن توحيد الجهود بين الجانبين ضرورة لتحقيق استراتيجية الدولة المستهدفة فى التخفيف من حدة الفقر وتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

وخلال الاجتماع، أشاد اللواء طارق نصير وممثلو الحزب بجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مواجهة الفقر عبر مختلف برامج ومبادرات الوزارة، مؤكدًا أن الانسان هو محور عمل الوزارة.

كما استعرض الطرفان الأنشطة المختلفة التى يقدمها الحزب فى مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام وتطوير الحضانات وتدريب وتأهيل الأسر المنتجة بمختلف المحافظات، خصوصًا بمدينة الأمل بمحافظة القاهرة بهدف تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن دور الحزب فى مجال التوعية من خلال رائدات حماة الوطن.

وأعرب الحضور من ممثلى الحزب عن تطلعهم لتعزيز سبل التعاون مع الوزارة فى مجال العمل الأهلى وتعزيز جهودهم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن التعاون فى برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى وتدريب الرائدات المجتمعيات.

وتم التوافق فى ختام الاجتماع على اتخاذ خطوات سريعة لتوقيع بروتوكول تعاون فى مجالات الرعاية والعمل والتدريب والتمكين الاقتصادى وتطوير كفاءة الحضانات بهدف تنسيق الجهود المشتركة.