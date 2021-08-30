/647995/تعرف-على-موعد-ومنافس-الأهلي-في-نصف-نهائي-الكؤوس-الأفريقية

يلتقى الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى، بعد غدا الأربعاء، مع منافسه فريق إنتر كلوب الأنجولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

حقق فريق إنتر كلوب الأنجولي، الفوز على نظيره فاب الكاميروني، في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، حيث انتهت المباراة بنتيجة 31/29.

وعلى الجانب الأخير، حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره فريق أسفي السنغالي بنتيجة 49/22، في الدور ربع النهائي، ولتقي المارد الاحمر مع إنتر كلوب الأنجولي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقب.

مشوار الأهلي

حقق النادي الأهلي لكرة اليد، الفوز على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهمًّا على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

وتغلب الأهلي على فاب الكاميروني في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بنتيجة كبيرة 48-23، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في المغرب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بنتيجة 22-11.

وواصل فريق الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، لينهي المباراة لصالحه بفارق 25 هدف.

وقد فاز الأهلي في مباراته الأولى على سكوتو ريما النيجيري بنتيجة 46-26، ثم فاز في الثانية على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 45-26.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية لكأس الكؤوس الأفريقية كأول المجموعة وسيلتقي مع رابع المجموعة الثانية التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي، وإنتر كلوب الأنجولي، وجي إس كي الكونغولي، واسفا السنغالي.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات من قبل.