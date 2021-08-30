بالأرقام.. الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك فى اجتماعه الدورى، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.





وقرر المجلس، بحسب بيان له، تحديد الحد الأدنى للقبول الذى يسمح للطالب بالتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن المجلس وافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكترونى الموحد، يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 عند الساعة 5 عصرا، والانتهاء يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 عند الساعة 5 عصرا، وإعلان النتيجة يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 عند الساعة 12 ظهرا.

ويتقدم للتنسيق الإلكترونى فى هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021 من خلال الدخول على منـصة القـبول الإلكترونى للجامعـات الخاصة cpnu-admission.edu.eg

وتشارك جميع الجامعات الخاصة فى نظام التنسيق الإلكترونى، وتشمل قائمة الجامعات "مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكترونى، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام".

ويمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح "إن وجدت"، ويسجل الطالب البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg إدخال 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أى تغيير فى الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب فى مختلف كليات الجامعة.

وعلى الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفى حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة فى المدة المقررة لا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة أخرى.

فيما يتصل بالجامعات الأهلية "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، فإن تنسيقها يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، والذى يحسب على أساس مجموع الطالب فى الشهادة الثانوية مضافًا إليه مجموع الطالب فى الاختبار الإلكترونى الموحد، ويتقدم لها الطالب من خلال الموقع الإلكترونى للقبول بهذه الجامعات، من خلال اللينك التالى:- http://admission.egypt-hub.edu.eg