رئيس جامعة المنصورة يتابع استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد 

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين، عمليات استكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى، وفقا للجدول الزمنى لاستكمال تشطيبات وتجهيزات المبنى.





واستعرض عبد الباسط، حسب بيان الجامعة، جدول تنفيذ التشطيبات والتجهيزات بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور علاء العيشى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة وأعضاء اللجنة العليا لزراعة الكبد. جدير بالذكر أن عمليات استكمال تشطيبات وتجهيزات المبنى تتم بتوجيهات من القيادة السياسية، لاستكمال تجهيزات مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى من خلال تعاون الوزارات المختلفة لتوفير الدعم المالى بتكلفة إجمالية 460 مليون جنيه، حيث يتم إنشاء المبنى على مساحة 700 متر، و9 أدوار، تضم استقبال وعيادات وإفاقة، وإداريات، وجراج، وإقامة وبحث علمى.

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