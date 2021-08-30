/647992/التعليم-يعلن-عن-فتح-باب التقدم-للمعلمين-والإداريين-للالتحاق-بفريق-عمل-مدارس-WE-للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية وبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2021 وحتى 10 سبتمبر 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg.

التعليم يعلن عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس WE للتكنولوجيا

جاء ذلك في ضوء الجهود تقوم بها الوزارة نحو التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، لإتاحة مزيد من الفرص للطلاب والمعلمين للالتحاق بها، حيث تخطط الوزارة نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ عددها الآن 26 مدرسة بـ10 محافظات مختلفة (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، السويس، المنيا، الدقهلية، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، القليوبية)، وهي تضم العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والتي تطبق لأول مرة بمصر مثل تخصص تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، والذكاء الصناعي، والفنون الرقمية، ذلك بالإضافة إلى تخصص صيانة وإصلاح السيارات، والأنظمة الإلكترونية، ونظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، وتشغيل وصيانة معدات الطاقة، وغيرهم.

جدير بالذكر إن المعلم هو أحد الدعائم الأساسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعليه فيتم توجيه الكثير من الاهتمام إليه عن طريق توفير العديد من المميزات لمعلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريبات التقنية عالية المستوى، والحوافز المادية والمعنوية، بالإضافة إلى إتاحة فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في الحصول على مركز علمي متميز.

من المهم اطلاع جميع المتقدمين على الملف الخاص بشروط التقدم وتحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها بدقة، حيث سيتم إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين من قبل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وممثلين عن الشريك الصناعي بكل مدرسة، وبناءًا على نتيجة تلك المقابلات سيتم تحديد المتقدمين للالتحاق بكل مدرسة، وسيتم دعمهم وتدريبهم على طبيعة المناهج الدراسية المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكيفية تدريسها وكيفية تقييم الطلاب من قبل خبراء معتمدين.