/647986/حسام-المندوه-من-ضمن-أهداف-إدارة-الزمالك-تعظيم-الموارد-المالية

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن من ضمن أهداف اللجنة الأساسية هو تعظيم الموارد المالية عن طريق بعض الأفكار التسويقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف حسام المندوه أن توقيع بروتوكول التعاون مع إحدى شركات التسويق "أي فريندز سبورت" لإنشاء فرع للنادي بالإمارات دليل على سعي اللجنة لتنفيذ أفكار تسويقية مختلفة.

كما أشار المندوه: “سبق ووقعت اللجنة اتفاقية تعاون مع إيرو سبورت الخاصة لتطوير قطاع الناشئين، واليوم توقيع اتفاقية لإنشاء فرع للنادي بالإمارات، ولدينا أفكار أخرى نعمل عليها من أجل خدمة النادي”.

واختتم المندوه قائلا: “اسم وشعبية نادي الزمالك هما ما يساعد على نجاح أي فكرة، والقادم سيكون أفضل”.

عمر مصطفى

أكد عمرو مصطفى رئيس الشركة الخاصة بإتمام بروتوكول التعاون مع الزمالك لإنشاء فرع النادي بالإمارات ، أن هذا المشروع سيحقق عدة فوائد للطرفين .

وقال مصطفى على هامش المؤتمر الصحفي إن المشروع هو تكوين فريق لكرة القدم يحمل اسم الزمالك في الإمارات وفقا للقوانين الخاصة بالدولة .

وتابع عمرو مصطفى: “سنقوم في البداية بإنشاء فريق كرة قدم للمشاركة، وفي المستقبل سيمتد المشروع إلى انشاء فرق للألعاب الأخرى ” .

واختتم مصطفى : “ لدينا رغبة في زيادة الفكرة بإنشاء ناد يحمل اسم الزمالك في أكثر من دولة عربية ” .

بدر حامد

أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أن فكرة إنشاء فرع للنادي بالإمارات سيحقق إفادة قوية.

وقال بدر حامد على هامش المؤتمر الصحفي: “عملت بالإمارات لفترة طويلة، وبالتأكيد وجود فرع للزمالك في الإمارات سيضيف مميزات ويحقق إفادة قوية”.

وأضاف: “الزمالك يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في كل الوطن العربي، وبالتالي ستكون تجربة مفيدة لكل الأطراف”.

وأتم: “مبروك للزمالك الفوز بالدوري، والنادي أصبح يسير بخطى ثابتة من الناحية الإدارية والرياضية”.

الصفقة الأولى للزمالك

أعلن نادي الزمالك اليوم الإثنين إتمام تعاقده مع اللاعب عمر كمال قادماً من فريق المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد ظهورة بشكل قوي في الموسم المنصرم من بطولة الدوري، ليجذب انتباه قطبي الكرة المصرية “الاهلي والزمالك” في الظفر بخدمات اللاعب.