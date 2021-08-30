/647985/مفاجأة-رينيه-فايلر-يقترب-من-تدريب-النصر-السعودي

نشرت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يقترب من تدريب أحد الفرق في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

أكدت الصحف السعودية اقتراب رينيه فايلر من تولي القيادة الفنية لفريق ​النصر​ السعودي.

يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه البرازيلي مانو مينيز، مع نظيره فريق تراكتور الإيراني، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وفي حالة تعثر النصر سيقوم مجلس إداراة الفريق بإقالة البرازيلي مانو مينيز.

وأوضحت الصحف أن إداراة فريق النصر تملك موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق ليكون بديلاً عن مانو مينيز مدرب الفريق الحالي.

الشناوي

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حول مصير الحارس الدولي محمد الشناوي مع النادي الأهلي.

وتواصل دوت الخليج مع مصدر مقرب من محمد الشناوي، لمعرفة موقف اللاعب من الأستمرار مع النادي الأهلي، أم أنه سيغادر في فترة الإنتقالات الحاليه.

أكد المصدر لتحيا مصر أن الشناوي قرر الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وتابع المصدر أن فريق النصر السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، وضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأضاف: “هناك عرض كبير مقدم من نادي النصر السعودي لضم محمد الشناوي، مما جعله يعيد ترتيب حساباته وقراراته من جديد”.

واستكمل: “الشناوي يفضل حاليا الإنتقال إلى نادي النصر السعودي بسبب العرض الضخم المقدم لضمه، ولكن اللاعب سيخبر إداراة الأهلي من اجل الوصول لإتفاق”.

وأتم: “ نادى النصر السعودى قدم عرض للشناوي براتب سنوى 5 مليون دولار، وهو ما جعله يفكر في الرحيل عن القلعه الحمراء، حتى ولو على سبيل الإعارة فقط”.

ميدو

وفي السياق ذاته كشف أحمد حسام "ميدو"، أن عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلي، اقترب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "السولية اتفق على كافة الأمور مع الأهلى وسيجدد عقده مع الفريق عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الوطني، وتوصل إلى الاتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى".

وأضاف: "عمرو الحديدي، وكيل السولية عقد جلسة مع أمير توفيق وأنهى كافة أمور تجديد عقد اللاعب وسيتم التوقيع بشكل رسمي عقب عودته من معسكر الفراعنة".

أعلن عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته للفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف القلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب عمار حمدي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً “ "اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد إعجابه بمهارات عمار حمدي و قرر عودته في الموسم المقبل، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع الإتحاد السكندري .

وإجمالاً شارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في 31 مباراة ، منهم 30 في الدوري ومباراة في كأس مصر، وأحرز هدفًا، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 أحرز خلالها هدفًا أيضًا.