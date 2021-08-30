شاهد الإعلان التشويقي لفيلم «عروستي» لأحمد حاتم وجميلة عوض

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دوت الخليج يرصد تفاصيل الإعلان التشويقي لفيلم «عروستي»

وشوقت الشركة الجمهور لحكاية الفيلم بجملة رافقت الإعلان تقول "إيه اللي يكسب..قصة حب ولا جواز صالونات؟"

وتدور أحداث الفيلم في قالب رومانسي لايت كوميدي خفيف، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، وصابرين، زينب غريب، مروان يونس، والعمل من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجاني.

جميلة عوض تدعم مرضى البهاق

وكانت شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض جمهورها مجموعة صور لها تظهر بها كمريضة بهاق لحثهم على ضرورة تقبل المجتمع لمن هو مختلف عنهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،اذ كتبت عوض معلقة على صورتها التي تشبه مرضى البهاق قائلة: "نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بيننا بتخلينا أجمل وأصدق وحقيقيين أكتر.. نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه.. ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم أعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق ونساهم في نشر الوعي عنه".

أحمد حاتم يتألق في مسلسل إلا أنا

وتألق أحمد حاتم من خلال مسلسل "ليه لأ" التي دارت أحداثه في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، بطولة منة شلبي، أمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبدالرحمن بالإضافة إلى الطفلة منى أحمد زاهر.