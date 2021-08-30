المنطقة الأزهرية بشمال سيناء تفتتح أول معهد إعدادى للفتيات بالعريش

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، الشيخ محسن أبو القاسم، افتتاح معهد فتيات العريش الإعدادى الجديد بالجناح الجديد المستقل فى المعهد الأزهرى الإعدادى للبنين، لتبدأ الدراسة به فى العام الدراسى المقبل.





وقال رئيس الإدارة المركزية، فى بيان اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على افتتاح المعهد فى الجناح الجديد المستقل بمعهد بنين العريش، تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور خاصة الطالبات من خريجات معهدى العريش الابتدائى القديم والجديد، لافتًا إلى أن هذا المعهد سيكون أول معهد إعدادى للفتيات بوسط مدينة العريش. وأكد أبو القاسم اهتمام قيادات الأزهر الشريف بالمواطنين فى محافظة شمال سيناء وتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم، سعيا من الأزهر وقياداته للاهتمام براحة طلبة وطالبات التعليم الأزهرى فى كافة المراحل التعليمية.

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