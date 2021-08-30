تنسيق الجامعات الخاصة..87% للطب و75% للهندسة و60% للإعلام

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تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية

وجاءت نسب التنسيق كالتالي:

الحد الأدني للتقدم للجامعات الخاصة الحد الأدني للتقدم للجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء الحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية. الطب البشري 87% 85% 83% طب الأسنان 85% 80% 78% العلاج الطبيعي ـ الصيدلة 83% 80% 78% الطب البيطري 77% 75% 73% الهندسة 75% 70% 68% علوم الحاسب 68% 65% 63% التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية، 65% 60% 58% العلوم الأساسية 60% 58% 58% الفنون 64% 60% 60% الإعلام لغات وترجمة 60% 55% 55% الاقتصاد والإدارة 58% 55% 55% التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية 55% 55% 55%

المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات الخاصة

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد كما يلي: ويتقدم للتنسيق الإلكترونى في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021 من خلال الدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة cpnu-admission.edu.eg وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن قائمة الجامعات الخاصة تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام). وعلى الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى. وفيما يتصل بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) فإن تنسيقها يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، والذي يحسب على أساس مجموع الطالب في الشهادة الثانوية مضافًا إليه مجموع الطالب في الاختبار الإلكتروني الموحد، ويتقدم لها الطالب من خلال الموقع الإلكتروني للقبول بهذه الجامعات