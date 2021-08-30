/647980/الزمالك-يوافق-على-بيع-مهاجم-الفريق-تفاصيل

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن الموافقة على انتقال اللاعب حميد أحداد مهاجم مهاجم القلعة البيضاء، إلى الرجاء المغربي على سبيل البيع النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ووافقت اللجنة على بيع أحداد للنادي المغربي بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية بين الناديين واللاعب. كان أحداد قد أعير إلى الرجاء المغربي الموسم قبل الماضي، وعاد الموسم الماضي للزمالك وأسهم في تتويج الأبيض بالدوري الممتاز موسم 2020 – 2021.

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