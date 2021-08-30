شريهان تعلن وفاة المخرج كريم ضياء الدين

أعلنت الفنانة الإستعراضية شيريهان عن وفاة المخرج كريم ضياء من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتير”.

دوت الخليج يرصد وفاة المخرج كريم ضياء

كتبت شريهان في منشورها آية من القرآن: «بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» صدق الله العظيم.

وأضافت: «انتقل إلى رحمة الله تعالى، والد أبناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين».

وكتبت شريهان في منشور أخر مطالبة الدعاء للراحل عبر تويتر : "أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان".

معلومات حول كريم ضياء

كريم ضياء الدين ولد عام 1946، حصل على دبلوم معهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967 ثم عمل مساعد مخرج مع والده المخرج أحمد ضياء الدين، وأخرج مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية في السينما والدراما.

ومن الأعمال التي أخرجها كريم ضياء الدين «العاشقان، عندما يتكلم الصمت، الا ابنتي، الحب والرعب، رغبات، المراكبي، ولا في النية ابقى، إسماعيلية رايح جاي»، وغيرها من الأعمال المهمة.

ومن الأعمال التي أخرجها في الدراما التلفزيونية: «الدنيا حظوظ، اللي اختشوا ماتوا، يا ناس يا هوه، ومنين أجيب ناس».