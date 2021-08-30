/647977/فيفي-عبده-عن-ارتفاع-اجور-الراقصات-احنا-شقيانين-بالقرش-والألماظ-بيقع-من-بدلة-الرقص-ويدخل-في-رجلينا

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو قديم للراقصة فيفي عبده خلال لقائها مع الاعلامية هالى سرحان على قناة ART.

دوت الخليج

الراقصة فيفي عبد ردت خلال هذا الفيديو على ارتفاع الاجور للرقصات قائلة:" إحنا كل قرش بناخده تعبانين عليه تعب كبير، إحنا شقيانين أوي بالقرش".

فيفي عبده تهاجم من يلومها

وهاجمت الراقصة فيفي عبده مهاجميها قائلة:" ربنا يبتلي أي حد بيلوم علينا أن يشوف التعب اللي بنشوفه في شغلنا، ده احنا الألماظ في بدلة الرقص بيقع على المسرح بيدخل في رجلنا يعورنا، فاتعلمت ألبس جزمة وأرقص بيها".

فيفي عبده: بنرقص في البرد والستات قدامنا لابسين الفرو

وواصلت فيفي حديثها :" احنا بنرقص ببدلة الرقص في عز البرد، وتبقا الستات قدامنا قاعدين بالفرو مش عارفين يصقفوا من كتر البرد".

وفي نهاية حديثها قالت الراقصة فيفي عبده:" منقولش إن القرش جه بسهولة، وربنا بيباركلنا في فلوسنا على بنشقى عليه ".