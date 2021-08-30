إنشاء نادي بالإمارات يحمل اسم الزمالك

انطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنشاء ناد في الإمارات يحمل اسم الزمالك في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وعمرو مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة شركة إي فريندز سبورت، وحسين السمري المدير التنفيذي للنادي وحسين السيد وحسام المندوه عضوي اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي وبدر حامد رئيس قطاعات الناشئين، وأحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن جانبه، رحب حسين لبيب بالأستاذ عمرو مصطفى كامل وقال: ” لدينا طموحات عديدة ومن ضمنها الناحية الاستثمارية والرياضية واليوم نقوم بتوقيع بروتوكول لإنشاء فرع لنادي الزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”.

وأشارلبيب إلى أن هذا ثاني بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران، حيث نحاول تعظيم دور الزمالك الرياضي.

وقال لبيب: “أتمنى التوفيق لنادي الزمالك في دولة الإمارات”.