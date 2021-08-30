رسمياً..اتحاد جدة يطلب شراء طارق حامد

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وتلقي طارق حامد عروض من عدد من الأندية للحصول علي خدماته ، أي أن عرض اتحاد جدة ليس العرض الأول الذى يصل إلى طارق حامد، ولكن يرفض اللاعب مناقشة أى أمر إلا من خلال بموافقة ناديه.

وتُوج طارق حامد مع الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، للمرة الـ13 في تاريخ النادي ، والمرة الثانية في تاريخ طارق حامد .