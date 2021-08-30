انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021, من اكثر الكلمات الدلالية بحثاً هذه الفترة، حيث اتجه العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021, إلي تقديم التظلمات على نتائج بعض المواد، وذلك في ظل انخفاض معدلات الدرجات لهذا العام الغير مسبوق. وعليه حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفنى، كيفية الاستعلام على نتائج تظلمات الثانوية العامة، وخطوات معرفة نتيجة فحص أوراق الإجابات، ولذلك نقدم لكم فى هذا التقرير تفاصيل حصول الطالب على نتيجة التظلم، مع الإشارة أولاً إلي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، والتي أعلن عنها خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأحد، من خلال مؤتمر صحفي تم عقده لهذا الغرض.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إمس الاحد مؤتمر صحفي للكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول بالجامعات، وتابع المؤتمر ملايين من الطلاب واولياء الامور، حيث اسفر عن هبوط نسبة تنسيق المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضي من 7% إلي 10% مقارنة بالعام الماضي، كما صرح عبد الغفار سابقاً.

وجاء تنسيق كليات القمة والتي تعتليها كلية الطب 90,7%, وكلية الصيدلة 88,5%, والهندسة 80%. كما وتم الإعلان عن وجود أماكن شاغرة في العديد من الكليات في تنسيق المرحلة الثانية، والتي من أشهرها كلية الهندسة، وتم الإعلان موعد بدأ وانتهاء المرحلة الثانية وموعد النتائج. وعليه اهتم العديد بكيفية معرفة نتيجة تظلم الثانوية العامة 2021, والذي يتم من خلال موقع تظلمات وزارة التربية والتعليم، حيث يمكنك معرفة كافة التفاصيل في الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021

يدخل المُتظلم على موقع وزارة التربية والتعليم “مركز المعلومات”

– ينقر على خانة تسجيل تظلم.

– تظهر أمامك صفحة تطلب إدخال الرقم القومى للطالب + البريد وكلمة المرور.

– تظهر للمستخدم نتيجة التظلم عن طريق استلام الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا.

– توضح بها نتيجة التظلم، وسلامة ورقة الإجابة ونسبتها إلى الطالب.

– ويتم كشف نتيجة التظلم عن الدرجات التي حصل عليها وإذا كان قد استحق زيادة.

– يتسلم بعدها الطالب نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة الخاصة به.

– سيطمئن الطالب بنفسه على سلامة ودقة التصحيح اليدوى بعد التظلم.

– بعدها يجب متابعة موقع إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، والذي ستقوم الوزارة فى إرسال نتائج التظلمات.

– يستمر إرسال نتائج التظلمات بصورة إلكترونية للطلاب حتى 13 سبتمبر المقبل.