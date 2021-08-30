الرجاء المغربي يضم حميد أحداد رسميًا من الزمالك مقابل 100 ألف دولار

نجح مسئولو الرجاء المغربي في إنهاء صفقة حميد أحداد من الزمالك مقابل 100 ألف دولار مع تنازل اللاعب عن 300 ألف دولار من مستحقاته.

وكان محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد أعلن عن تواجد الرباعي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري وحمزة المثلوثي ضمن قائمة الفريق للموسم المقبل ويتبقى فقط مكان واحد للأجانب سيكون أما لرزاق سيسيه أو مهاجم أجنبى سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

ومن ناحية أخري أرسل اتحاد جدة السعودي طلبًا رسميًا لنادى الزمالك للحصول على خدمات طارق حامد لاعب وسط الزمالك، بشكل نهائي، ويعد اللاعب من الركائز الأساسية بالفريق الأبيض ومنتخب مصر.

ويعد عرض اتحاد جدة ليس العرض الأول الذى يصل إلى طارق حامد، ولكن يرفض اللاعب مناقشة أى أمر إلا من خلال إدارة ناديه، وشارك طارق حامد مع الزمالك هذا الموسم بقوة فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز.