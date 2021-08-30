اتحاد جدة السعودى يطلب شراء طارق حامد من الزمالك رسميًا

أرسل اتحاد جدة السعودي طلباً رسمياً لنادى الزمالك للحصول على خدمات طارق حامد لاعب وسط الزمالك، بشكل نهائي، ويعد اللاعب من الركائز الأساسية بالفريق الأبيض ومنتخب مصر.

ويعد عرض اتحاد جدة ليس العرض الأول الذى يصل إلى طارق حامد، ولكن يرفض اللاعب مناقشة أى أمر إلا من خلال إدارة ناديه، وشارك طارق حامد مع الزمالك هذا الموسم بقوة فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

وتوج طارق حامد مع الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.

شارك طارق حامد مع الزمالك فى 32 مباراة ببطولة الدورى الممتاز أحرز خلالهم هدفًا وحصل على إنذارين، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

فيما تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرضاً من أحد أندية الدورى الاماراتى خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح فى قيادة الزمالك بالتتويج ببطولة الدورى المصرى للموسم المنقضي، حيث جاء العرض إلى كارتيرون بشكل رسمى إلا أنه يرفض الكشف عن هويته فى الوقت الحالى، خاصة أنه وفقا لما أخطر به إدارة الزمالك يرغب فى الاستمرار لأطول فترة ممكنة فى قيادة الفريق الأبيض والمنافسة فى الموسم المقبل على التتويج بمختلف البطولات مع الفريق الأبيض.

وحرص كارتيرون على عقد اجتماع مع إدارة الزمالك لتحديد متطلباته فى الموسم الجديد، للتأكيد حول استمراره فى قيادة الفريق وذلك حتى تعمل الإدارة فى تحقيق متطلباته لدعم الفريق وغادر المدرب الفرنسى، القاهرة، من أجل قضاء إجازة بعد الانتهاء من بطولة الدورى الممتاز على أن يعود بعد 5 أيام لبدء التجهيز للموسم الجديد.