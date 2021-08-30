دوت الخليج يرصد بالفيديو توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركتى إمتنان وكنوز الحكمة السعودية

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شهدت القاهرة خلال الإسبوع الجارى حفل توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركة إمتنان، وشركة كنوز الحكمه السعودية فى إطار إطار التعاون الوثيق والثقة في جودة المنتجات المصرية ، حيث يتضمن ذلك منتجات متنوعة من الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الصحية ومنتجات عسل النحل ومنتجات التجميل ، والشاي ، والتوابل.

«بعد تحالف كنوز الحكمة السعودية مع شركة امتنان»..الشهرانى: «احنا بنشيل عملائنا على رأسنا وبنخدم كل ضيوفنا»

قال د.محمد بقنة الشهراني المدير العام لشركة كنوز الحكمة السعودية،«احنا بنشيل عملائنا فى السعودية على رأسنا وبنخدمهم وهما ضيوفنا فى أى فرع أو متجر للشركة والتى لها نحو 70فرع داخل المملكة العربية السعودية".

وأكد الشهرانى على أن الشركة بدأت منذ نحو عقدين فى 2004، بالتواجد بالسوق السعودى والخليجى وعندما تم البدء كان يوجد هدف تعزيز قيمة الغذاء الصحى والطبيعى لدى المجتمع هو أساس التحرك، وهذا هدف استراتيجى، وهو السبب الذى جاء بنا إلى القاهرة لنتشرف بالتوقيع مع شركة إمتنان والهدف الثانى هو تطوير فكرة العطارة والتى لا يستغنى عنها أحد بالوطن العربى ليكون مفهومها أشمل و أوسع وهو الإعتماد على الغذاء الصحى المتكامل بأن ننتقل من العطارة التقليدية إلى العطارة البروفيشينل.

ولفت إلى أن الشركة تطورت شيئا فشيئا وهو النتيجة الطبيعية لأى فرد يعمل على نفسه ويشتغل بجد، ولكل مجتهد نصيب ومازلنا نطمع فى نجاح أكبر وانتقلنا من الشركة الناشئة إلى الشركة المتوسطة إلى الشركة الكبرى بلغة الأرقام فى وزارة التجارة السعودية.

وواصل حديثه :"شركة الحكمة تسعى دائما لتعزيز قيمة الغذاء وشاركت فى توعية وعى المستهلكين بالحياة الصحية والغذائية عن طريق 3محاور وعلى رأسها المحافظة على الجودة فى كل منتجات والتى تقدر بنحو 1600منتج حيث كل المنتجات على أعلى مستويات الجودة وكل منتج تكون فيه الفائدة للمجتمع يتم الذهاب إلى أصله وفى بلده، وجميع المنتجات فيها مطابقة الشهادات من هيئة الدواء والغذاء السعودية".

وعلى مستوى الموارد البشرية قال:" كنوز الحكمة لها حكمة وشعار حيث من لم يتقدم يتقادم" بجانب أن تبدع الشركة فيما تحسن دون أى تجويد مع خدمة ضيوف كنوز الحكمة قائلا:"بنشيل عملائنا فوق الرأس بجانب الاهتمام بالينية التحتية وخاصة التكنولوجيا"، مشيرا إلي أن الشركة تطورت حتى تواجدت نحو 70 فرع السعودية مع التعامل مع شركاء فى الخارج ومؤخرا تم التوقيع بتحالف مع شركة امتنان والتى تعد شركة رائدة فى مجال الصحة الغذائية الطبيعية .

المدير التنفيذي لشركة امتنان بعد تحالف كنوز الحكمة السعودية: نعد الجميع بأن نعمل جاهدين من أجل أن تكون علاقتنا نموذج يحتذى به

وكان د. أحمد فاروق، العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة امتنان، قد أعلن تشرفه بالإعلان عن تحالف بين أعرق الكيانات فى مجال الغذاء الصحى، والصحة الطبيعية، وهما كنوز الحكمة السعودية وامتنان مصر.

جاء ذلك فى كلمته حفل توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركة إمتنان، وشركة كنوز الحكمه السعودية فى إطار إطار التعاون الوثيق والثقة في جودة المنتجات المصرية ، حيث يتضمن ذلك منتجات متنوعة من الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الصحية ومنتجات عسل النحل ومنتجات التجميل ، والشاي ، والتوابل.

ولفت إلى أن امتنان بدأت فى عام 1982 برؤية موحدة بأن يكون الغذاء الصحى فى متناول الجميع، قائلا:" جعلنا مهمتنا أن تكون إمتنان العلامة التجارية المفضلة فى المجال بتوفير منتجات طبيعية لكل الاحتياجات الصحية بجودة عالمية وبأسعار مناسة للجميع".

وواصل حديثه:" بعد نحو 30عاما يشرفنا أن نعلن تحالفنا مع الفريق المبدع لشركة كنوز الحكمة، لنكون معا كيانا أكبر وأقدر على مواجهة تحديات المستقبل واقتناص فرصه الواعده ونعدكم أن نعمل جاهدين من أجل أن تكون هذه العلاقة نموذج يحتذى به ".

وتستهدف الإتفاقية افتتاح عدد ٢٥ فرعًا من فروع إمتنان بالأراضى السعودية،و تصدير أكثر من 100 منتج عالي الجودة من منتجات شركة امتنان إلي السوق السعودى، وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إمتنان والى قام بعرض أهداف الشراكة المصرة السعودية، وأيضا الدكتور محمد بقنة الشهرانى، المدير العام لشركة كنوز الحكمة للتجارة، والدكتور محمود الشال مدير تطوير الأعمال بشركة كنوز الحكمة والى قام بعرض ملف تعريفى الشركة فى السعودية.