رسميا..بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع مارسيل سابيتزر قادم من لايبزيج

/647953/رسميابايرن-ميونخ-يعلن-تعاقده-مع-مارسيل-سابيتزر-قادم-من-لايبزيج

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، بشكل رسمي اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتزر قادماً من لايبزيج، لمدة 4 مواسم حتى 2025.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وكتب بايرن تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” مرحباً بك في البايرن، مارسيل #سابيتزر لاعباً في صفوف البافاري حتى 2025″.

وتحدث أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ عن سابيتزر قائلاً: “يمتلك مارسيل سابيتزر كل ما يحتاجه ليصبح لاعباً في بايرن ميونخ. هو لن يحتاج إلى وقت طويل للتكيف، لأنه بالفعل على دراية بفلسفة مدربنا يوليان ناجلزمان”.

وأضاف المدير الرياضي حسن صالح حميديتش: “نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من ضم سابيتزر. مارسيل لاعب كرة قدم جيد للغاية، ولديه عقلية رائعة كما أنه طموح للغاية. كقائد للايبزج، كان مسؤولاً داخل وخارج الملعب. مدربنا يعرفه جيداً”.

اكتسح بايرن ميونخ، نظيره فريق بريمر بـ 12 هدفا نظيفا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الأول بكأس ألمانيا.

وسجل أهداف فريق بايرن ميونخ كل من:

تشوبو موتينج (4 أهداف)، جمال موسيالا (هدفين)، وهدفا لكل من: ليروى سانى، وتوليسو، وبونا سار، وتيلمان، وكوازيناسى، وهدف عكسي من مدافع بريمر فى مرماه.

تشكيل بايرن ميونخ في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أولرايش.

خط الدفاع: بونا سار - زوله - نيانزو - عمر ريتشاردز.

خط الوسط: كيمتش - توليسو.

أمامهما: سانى - مولر - جمال موسيالا.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

عدد حضور الجمهور لمباريات بايرن ميونخ

ونشر بايرن ميونخ بيانا رسميا اليوم الاربعاء على موقعه الرسمي وحسابه على موقع “ توتير” أكد فيه بأنه سيتم السماح لـ25 ألف مشجع بحضور مباريات الفريق على ملعبه.

وأضاف البيان :"ستظل هناك حاجة شهادة كوفيد 19 التي تؤكد تطعيم الفرد بالكامل أو سلبية تحليل فيروس كورونا قبل المباراة، حتى يسمح بالحضور".