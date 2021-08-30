/647952/الأرجنتين-والمكسيك-يصلان-القاهرة-استعدادا-لبطولة-العالم-للدراجات

تواصل بعثات الدول المشاركة في بطولة العالم للدرجات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 5 من شهر سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج أخر تطورات استعدات مصر لاستضافة بطولة العالم للدراجات:

وصلت بعثات منتخبات بولندا ورومانيا والأرجنتين والمكسيك وأوغندا، اليوم الإثنين، إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين لمضمار الدراجات، والتي ستقام على مضمار استاد القاهرة.

وخضع جميع أفراد بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة لفحص فيروس كورونا، وذلك عقب وصولهم مباشرة.

وكشف الدكتور وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، تفاصيل وكواليس جديدة عن استضافة مصر لبطولة العالم للدراجات.

وأكد عزام في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج»، عن كافة التفاصيل الخاصة باستضافة مونديال الدراجات، وعدد آخر من الموضوعات المتعلقة باللعبة.

تصريحات رئيس اتحاد الدراجات

وقال رئيس الاتحادين المصري والإفريقي لـ دوت الخليج: “ مصر حققت إنجاز تاريخي وغير مسبوق في الوطن العربي ولا إفريقيا، ولا في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهو استضافتها لحدث كبير بحجم بطولة العالم للدراجات”.

وأضاف: “أشرف صبحي ساعدنا كثيرا، منذ توليه منصب وزير الرياضة، وحتى من قبل أن يكون وزير رياضة كان يقف معنا”.

وتابع: “الأن يمكننا أن نقول أن مضمار القاهرة أصبح جاهزا لاستضافة بطولة العالم للدراجات، وذلك جاء بعد سنوات عجاف، عملنا خلالها في صمت وبذلك كل ما بوسعنا”.

“نظمنا بطولة إفريقيا على أكمل وجه، وأثنا على تنظيمنا رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وشكر في المستوى الذي قدمه منتخب مصر في تلك البطولة”.

“ ستبدأ منافسات بطولة العالم يوم 31 أغسطس الجاري وتنتهي 5 سبتمبر المقبل، وستقام على مضمار القاهرة”.

وأكد وجيه عزام على مكانة مصر على مستوى الناشئين، واستشهد بـ “عبد الله عفيفي” لاعب منتخب مصر، والمصنف الاول على العالم، كما يحتل منتخب مصر المركز الأول على العالم في التصنيف على مستوى الدول

وأوضح عزام، أنه بالإضافة لتأثير فيروس كورونا على منافسات الدراجات، أثرت امتحانات الثانوية العامة نوعا ما على إعداد بعض لاعبينا.

البعثة البارالمبية

وعلى جانب الأخر شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تفاصيل سفر البعثة المصرية البارالمبية المسافره الى اليابان للمشاركة فى الدورة البارالمبية بطوكيو، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلي 5 سبتمبر 2021، بحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.