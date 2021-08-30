باسم مغنية يهاجم محمد رمضان..وأسامة عباس في ورطة بسبب تصريح غير حقيقي..أحداث فنية أثارت الجدل في 24 ساعة..وياسمين عبدالعزيز يلاحقها شائعات الوفاه

/647970/باسم-مغنية-يهاجم-محمد-رمضانوأسامة-عباس-في-ورطة-بسبب-تصريح-غير-حقيقيأحداث-فنية-أثارت-الجدل-في-24-ساعةوياسمين-عبدالعزيز-يلاحقها-شائعات-الوفاه

أثار الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وأصبحت عدد كبير من الأحداث التي وقعت على الفنانين حديث رواد السوشيال ميديا حتى الأن، ويرصد دوت الخليج في هذا التقرير مجموعة من تلك الأحداث التي شغلت الجمهور والمشاهير.

باسم مغنية يهاجم محمد رمضان

هاجم الفنان اللبناني باسم مغنية الفنان محمد رمضان، بعد تصريح الأخير أنه لم تولد بعد الفنانة اللبنانية التي تشاركه في دويتو، اذ كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “(ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا) هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة وكأنه "الأسطورة" عبد الحليم حافظ. مع أن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يوما".

وتابع: "أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الإعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك. الموهبة وحدها لا تكفي. تواضع، ملاحظة: تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية(أحبك)".

وكان محمد رمضان حل ضيفا على قناة الجديد اللبنانية خلال زيارته للبنان الأيام الماضية، ووجهت له المذيعة سؤالا عن الفنانة اللبنانية "من الفنانة اللبنانية التي تتمنى أن تعمل معها ديو؟" ليجيبها "لسه مجاتش يعني الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة".

ياسمين عبد العزيز تتعرض لشائعات الوفاة وشقيقها يرد: داين تُدان

واعرب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن غضبه من نشر العديد من الشائعات التي لاحقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للرد على مطلقي شائعة وفاة شقيقته ياسمين عبد العزيز،: «حسبنا الله ونعم الوكيل، هتعمل إيه لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تُدان».

أسامة عباس يكشف حقيقة منشوره: «أنا عايش وعاوز أشتغل» والنقابة تتخذ موقفا

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وفي الساعات القليلة الماضية، منشور على حساب بحمل اسم الفنان أسامة عباس بموقع تويتر، يناشد به المنتجين بأخذه في أي عمل بطريقة مؤثرة، وجاء هذا المنشور على النحو الأتي: “لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز اشتغل"، مصحوبا بصورة الفنان أسامة عباس.

وخرج الفنان أسامة عباس ليوضح حقيقة منشور بحثه عن عمل من خلال إحدى التصريحات الصحفية، مشيرا إلى أنه لا يملك أي حسابات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأن ما كل ما حدث هراء: “ دي قلة ادب ولأ مش حسابي على فيسبوك، الشخصية اللي كتبت كده مش محترمة ولم تحترم شخصيتي وهذا هراء، ولم أطلب عملًا من أحد فأنا لم أشارك خلال الفترة الماضية في أعمال نظرًا لأن المعروض علّي لم يناسبي”.

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا توضيحيًا بشأن التدوينة المفبركة للفنان أسامة عباس، والتي تضمنت مطالبته للمنتجين بالعمل.

وقالت المهن التمثيلية في بيانها: «تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير أسامة عباس، أحد رموز فن التمثيل العربي، والذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية، في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل».

وتابعت: «وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي الإنترنت، يخص الفنان القدير فإن نقابة المهن التمثيلية، تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو بالإشارة أو التلميح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبدًا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة.