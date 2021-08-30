/647942/بعد-إعلان-التعاقد-تعرف-علي-أرقام-عمر-كمال-لاعب-الزمالك-الجديد

أعلن نادي الزمالك اليوم الإثنين إتمام تعاقده مع اللاعب عمر كمال قادماً من فريق المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد ظهورة بشكل قوي في الموسم المنصرم من بطولة الدوري، ليجذب انتباه قطبي الكرة المصرية “الاهلي والزمالك” في الظفر بخدمات اللاعب.

ويمتلك عمر كمال لاعب الزمالك الجديد، وأولا صفقات القلعة البيضاء في الإنتقالات الصيفية الجارية لموسم 2021، ثلاث تجارب في الدوري الممتاز، والتي كانت بدايتها مع نادي الشرطة قبل الهبوط لللقسم الثاني من الدوري، والتي استمرت ثلاث مواسم، ليخوض تجربة جديده مع نادي أسيوط “بيراميدز” حالياً لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة من قبل المصري البورسعيدي.

ويعرض دوت الخليج أرقام ومحطات اللاعب:

الظهور الأول لعمر كمال

بدأ عمر كمال مسيرته في الملاعب في نادي الشرطة موسم 2012 - 2013، حيث لعب في صفوفه حتى موسم 2015- 2016.

وخاض كمال 47 مباراة بقميص اتحاد الشرطة، في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل خلالهم 7 أهداف، و لم يصنع أي هدف.

التجربة الثانية لعمر كمال

لينضم بعدها عمر كمال إلى صفوف المصري البورسعيدي موسم 2017 - 2018، لكنه لم يكن لاعباً أساسياً في الفريق البورسعيدي، حيث شارك في 4 مباريات فقط في أول 6 أشهر له مع المصري، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف، ليخرج إعارة إلى الأسيوطي “بيراميدز حاليا”، منتصف نفس الموسم.

وإجمالاً لعب عمر كمال 15 مباراة، مع فريق الأسيوطي، سجال خلالهما 3 أهداف، وصنع 3، ليعود إلى المصري عقب نهاية الموسم.

أرقام عمر كمال مع المصري

وشارك نجم الزمالك الجديد في 10 مباريات مع المصري، في مسابقة الدوري، موسم 2018- 2019، صنع خلالهما، هدفا واحداً.

وخاض عمر كمال 39 مباراة، مع المصري في مختلف المسابقات، عام 2019 - 2020، سجل خلالهما، 3 أهداف، وصنع هدفين.

شهد موسم 2021/2022 على طفرة في الكرة المصرية بالدوري الممتاز مع المصري البورسعيدي، عرفت بأسم عمر كمال عبد الواحد مع الفريق البورسعيدي، حيث لعب 34 مباراة، في مسابقتي الدوري وكأس مصر، نجح من خلالها أن يسجل 14 هدفا، وصنع 3 أهداف.