«شهرة وأفلام إباحية وخلافات زوجية وورث».. جرائم هزت الرأى العام خلال الساعات الأخيرة

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عندما يغيب الضمير تحدث مثل هذه الجرائم وتختفي القيم و تنهار الأخلاق بين الناس، فهنا 3 أشقاء يقدمون على قتل خالهم و تهشيم رأسه بآلة حادة، لخلاف على الورث، فأين صلة الرحم والمودة فيما بينهم وأين قرابة الدم التى تربطهم، ببعض، وأخر زوج يلقي زوجته من الطابق الثاني قاصدا بذلك إنهاء حياتها، فيسبب لها كسور فى الحوض و العمود الفقرى لخلافة اسرية، وأخرى تحاول كسب المشاهدات عن طريق تصوير مشاهد ساخنة وفيديوهات مثيره تحاول فيها جذب أنظار الشباب لكسب الأموال بطريقة سريعة.

«تهشم في الجمجمة».. 3 أشقاء يقتلون خالهم بآلة حادة في حلوان بسبب الورث

صرحت النيابة العامة بالدفن، وطلبت من المباحث بضبط وإحضار المتهمين، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع شهادتهم حول الواقعة. وأوضح تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، أنه بناء على الصفة التشريحية تبين ان المجني عليه أصيب بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.

إخطارًا من مستشفى حلوان العام

بداية الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان المقدم أحمد فرج ، إخطارا من مستشفى حلوان العام يفيد بوفاة شخص متأثرا بإصابته.

وعلى الفور تم الإنتقال الى موقع الحادث، وأتضح ان الجثة تعود الى المدعو «عيد س ع» في بداية العقد السادس من عمره.

وكشفت تحريات رجال المباحث وجود إصابات في الرأس المجنى علية وباقي أجزاء الجسم، وأتضح أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وأبناء شقيقته بسبب الخلاف على الميراث، وتدخل عدد من أقارب الطرفين فى المشاجرة، وقام 3 من أبناء شقيقة المجني عليه بضربه بآلة حادة على رأسه وباقي أجزاء الجسم، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه لكن حالته الصحية لم تسمح بذلك ولفظ أنفاسه الأخيرة.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبالتحقيق معهم أقروا بصحة ما جاء بألتحريات وأضافوا أن المجني عليه خالهم وبينهم خلافات بسبب ميراث والدتهم، وتم العثور على الآلة الحديدية المستخدمة في القتل وإرسالها الى الطب الشرعي لفحصها، وبيان ما إذا كانت الأداة المستخدمة في الواقعة من عدمه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

« خلافات زوجية»

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها، يفيد حدوث مشاجرة بين رجل وزوجته، وسقوط الزوجة من شرفة المنزل بقرية بتمدة دائرة المركز فى محافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وتبين أن المجني عليها تم نقلها إلى مستشفى بنها العام، وتدعى «ن.ع.ع»، تبلغ من العمر 25 سنة، ربة منزل مقيمه بقرية «بتمده»، مصابة بكسر في الحوض والعمود الفقرى، إثر سقوطها من شرفة منزلها.

وأقرت المجنى عليها بحدوث مشادة كلامية بينها و بين زوجها المدعو «ح.ف.م»، موظف، لوجود خلافات زوجية بينهما، ترتب عليها قيام الزوج بدفع المجنى عليها من شرفة الشقة بالطابق الثاني.

وأوضحت التحقيقات، أن الزوجة المصابة كان بينها وبين زوجها خلاف كبير ، وصلت الى أن لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت عليه قضية تبديد منقولات زوجية، وتم عقد جلسة عرفية، وإعادتها للمنزل منذ شهر بعد توقيع الزوج إيصال أمانة لحين التنازل عن القضية وحين طالبها برد الإيصال نشبت المشاجرة بينهما فهددها بالقتل ودفعها من الشرفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.

تأجيل محاكمة فتاة التيك توك في الإسكندرية إلى 4 سبتمبر

أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الاسكندرية الكلية، حبس المتهمة «ياسمين، ع» فتاه التيك توك المعروفة باسم «كائن الهوهوز»، وصديقها على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والإخلال بالآدب الاجتماعي، وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح.

كما طلب من المباحث سرعة تحريات حول الواقعة، وتم التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة من قبل النيابة وإرسالها الى الادلة الجنائية وكذا التحفظ على «الفيزا البنكيه»، الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها. تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بنجاح الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، فى القبض على «ياسمين، ع»، فتاة التيك توك المعروفة إعلامين بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها أثناء اختبائهما، وبمواجهتهم بالبلاغات المقدمة ضدهما من المحامي أشرف فرحات،الى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يتهمهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

أقوال المتهمة الأولى

وتم تحويل المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم ، أستمع رئيس النيابة الى أقوال المتهمة الأولى وبعرض مقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر على المتهمة، لم تنكرها واعترفت بانها تقوم بتصوير هذه المقاطع بواسطة صديقها ثم بثها على حسابها الشخصى المعنون بـ «كائن الهوهوز» على موقع «تيك توك»، بهدف تحقيق الربح، ونفت المتهمة الإتهامات المنسوبة إليها فى التحقيق من التحريض على الفسق الفجور أو الاخلال بقيم المجتمع.

أقوال المتهم الثانى

وإستمعت النيابة أيضا الى أقوال صديقها الذي هو اصغر منها بـ 10 سنوات و الذى أعترف فى التحقيقات إنه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو على حسابها الشخصى بموقع "تيك توك" واقتسام الأرباح فيما بينهما.

شهادة ضابط الأداب

أدلى ضابط مباحث الأداب بشهادته أمام رئيس النيابة، حول المحضر المحرر بمعرفته و حيث قدم الى النيابة العامة حرز القضية وهو عباره عن مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، بالإضافة إلى هاتفين محمولين يخصان المتهمة الأولى والمتهم الثانى.

وأوضحت التحريات أن المتهمة «ياسمين» أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا، وأكدت المعلومات أن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر يربطهما علاقة صداقة قام بالعمل معها لمشاركتها في أرباح قناتها على «تيك توك».