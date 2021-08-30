«بين القبور وخلف أسوار السجون».. أبرز 3 جرائم في القاهرة «أخ يذبح شقيقته بسبب المال و3 أشقاء يقتلون خالهم بسبب الميراث وحلاق يقطع جسد شقيقة»

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جثة تحولت لأشلاء داخل صندوق قمامة في إمبابة.. ثلاثة أشقاء هشموا جمجمة خالهم بسبب الميراث.. وأخرى استدانت من شقيقها مبلغًا ماليًا ورفضت إعادته فذبحها.. 3 جرائم قتل هزت الرأى العام خلال الساعات الماضية، جعلت الأجهزة الأمنية تعكف ليلًا نهارًا لفك غموضها وملابساتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أبرز ثلاث جرائم خلال الساعات الماضية

أخ يذبح شقيقته في مصر القديمة بسبب الفلوس

الجريمة الأولى شهدتها منطقة مصر القديمة، لسيدة حامل في توأم في عقدها الثالث قتلت ذبحًا على يد شقيقها بسبب خلافات مالية فيما بينهما.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في غلقاء القبض على المتهم، وبعد تفريغ جميع الكاميرات الموجودة في العقار الذى ظهر خروج ودخول القاتل، في نفس وقت ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مصر القديمة برئاسة المقدم شادى الشاهد، أن القتيلة استدانت، من المتهم أموالاً قيمتها 1500 جنيه، ولم تعيدها له ويوم الواقعة لم تجب على محاولات اتصاله بها، فقرر الذهاب إليها ليتخلص منها.

أشلاءفي صندوق القمامة بإمبابة

كما شهدت منطقة إمبابة جريمة ثانية، أفزعت المواطنين، عندما عثروا على أشلاء آدمية داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

وهذه الأشلاء قادت رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة المقدم مؤمن فرج، لكشف لغز حادث مروع لشاب قتل شقيقه الأصغر، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل قام بتقطيع جسده إلى 3 أجزاء.

بعد مرور 7 أيام على تلك الجريمة، نجح رجال المباحث الأجهزة في إلقاء القبض على المتهم، شقيق المجني عليه الأكبر يعمل «حلاق»، وبمواجهته أعترفا بارتكاب الجريمة البشعة لخلافات مالية بينهما بسبب مبلغ مالي 25 ألف جنيها استدانها المتهم من شقيقه، ولم يعيدها إليه فقام بخنقه حتى فاضت روحه.

وبعدما سقط المجني عليه جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، قام المتهم بتقطيع جثمانه باستخدام أسلحة بيضاء« ساطور وسكين» إلى 3 أجزاء، ووضع القدمين داخل إحدى صناديق القمامة في منطقة إمبابة، الجزء العلوي تحت كوبرى بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، كما قام بتشويه رأس المجني عليه؛ في محاولة منه لكي يخفي معالم وجهه ويصعب التعرف عليه، كما أرشد المتهم أجهزة الأمن على مكان تواجد الجزء السفلي للجثة.

الأشقاء قتلوا خالهم بسبب الورث

من منطقة إمبابة إلى منطقة حلوان تستمر سلسلة الجرائم البشعة.. خلافات على الميراث جعلت 3 أشقاء في منطقة حلوان، يحطمون رأس خالهم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث برئاسة أحمد فرج، أنه بعد نشوب مشادة كلامية بين الأشقاء الثلاثة وخالهم، أمام المواطنين، قاموا بواسطة آلة حادة بضرب المجني عليه على فوق رأسة، ما نجم عنه تهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في العظام.

وعلى الفور نقل المواطنين المجني علية إلى مستشفى حلوان العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وأخطر المستشفى قسم الشرطة بوفاة رجل في بداية العقد السادس من عمره، و انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات أتضح أن مشاجرة على الورص أدت لمقتل المجني عليه على يد أبناء شقيقته، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات مع المتهمين.