انت الان تتابع تفاصيل خبر مرور مصر|| رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة إليكترونياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خدمات المرور في مصر باتت تقدم الآن للمواطنين بصورة إلكترونية، والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، حيث يبحث اعداد كبيرة يومياً من المصريين عن كيفية معرفة مخالفات مرور السيارة، وسدادها واستكمال مختلف الخدمات المرورية الاخري.

وجدير بالذكر أنه تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، والخدمات المرورية الإليكترونية ايضاً، حيث افتتحت وزارة الداخلية المصرية وحدة مرور إليكترونية بمول سيتي ستارز بالقاهرة، والمدينة العالمين الجديدة:

وعليه فهناك اكثر من طريقة تستطيع من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر، والتي من أشهرها الاستعلام من خلال تطبيق وزارة الداخلية، أو من خلال موقع نيابة مرور مصر.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر تطبيق وزارة الداخلية

يقدم تطبيق وزارة الداخلية المصرية كافة الخدمات الحكومية، والتي يمكن للمواطن الاستفادة منها عبر الإنترنت. وتقدم تلك الخدمات مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين في جمهورية مصر العربية، ومن اهم تلك الخدمات التي يقدمها التطبيق:

خدمات المرور.

خدمات الأحوال المدنية.

ارسال الشكاوي والاستفسارات.

وفي سياق الموضوع نتناول خدمات المرور عبر تطبيق وزارة الداخلية، والتي يمكن من خلاله الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، فقط عليك إتباع الخطوات التالية:

– تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد.

– تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون.

– انشاء حساب على التطبيق وتسجيل الدخول.

– نقر خانة خدمات> خدمات المرور> الاستعلام على مخالفات المرور.

– كتابة البيانات اللازمة لاستكمال الاستعلام.

– وأخيراً نقر الاستعلام.

موقع نيابة مرور مصر

يتيح موقع نيابة المرور الإلكترونية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, وخدمات أخري مثل:

سداد المخالفات.

متابعة الطلبات.

تقديم التظلمات.

ويجب للكشف عن مخالفات المرور اتباع التالي:

– دخول رابط موقع نيابة المرور> الاستعلامات> اختيار نوع الاستعلام (رخصة القيادة، أو رخصة المركبة).

– بعدها يجب ملئ الفراغات الموجودة بالبيانات والمعلومات اللازمة للاستعلام.

– وأخيراً إضغط استعلام ليتم إظهار تفاصيل مخالفات المرور المسجلة.

هل يُمكن تخفيض قيمة الغرامات المرورية؟

نعم! يُمكن تخفيض أو إلغاء الغرامة المالية للمخالفة، حيث يتم ذلك من خلال تقديم نموذج تظلم على المخالفات المشكوك في عدم صحتها، أو هناك خطاً في تطبيق الغرامة المالية بالنسبة لقيمة المخالفة، ويتم ذلك من خلال موقع نيابة المرور اعلاه، واتباع الخطوات الآتية:

– دخول موقع النيابة العامة> إختيار أيقونة تظلمات> نوع التظلم.

– بعد ذلك يجب كتابة البيانات في الفراغات الموجودة بالموقع، وكتابة سبب التظلم> ثم ارسال نموذج التظلم.