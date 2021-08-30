الحكومة تعلن الانتهاء من التفاصيل الفنية فى عقد إنشاء القطار السريع

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإعراب عن سعادته بالانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل فى مصر.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع النجاحات التى حققتها مشروعات الشركة فى مصر، والتى تأتى تتويجاً للعلاقات المتميزة بين قيادتى البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
من جانبه، استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل الأخيرة التى حرصت وزارة النقل على إضافتها للمشروع، من أجل تعظيم القيمة المضافة، وضمان المواءمة الكاملة لعناصر المشروع مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة وغيرها من الموضوعات، مشيداً فى هذا الصدد بما أبداه مسئولو شركة "سيمنس" من تعاون ومرونة فى تلبية كل متطلبات وزارة النقل.
هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنس" العالمية عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين، ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة فى مصر، والتى كان آخرها توقيع عقد مشروع تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكداً على ما توليه المستشارة أنجيلا ميركل من اهتمام بكل جوانب التعاون مع مصر.
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