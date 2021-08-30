تغليظ غرامة سير التوك توك على المحاور الرئيسية بالإسكندرية لـ10 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بتغليظ غرامة سير مركبات "التوكتوك" و"التريسيكل" التي تتواجد على المحاور الرئيسية والكورنيش، بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائيا.





وحذر الشريف، فى بيان، اليوم الإثنين، أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء يمنع تماما تواجد أى مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش. وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فورا وتوقيع الغرامة المقررة واتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، التي عقدت اليوم، بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء.

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