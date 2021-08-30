/647945/الصفقة-الخامسة-الاتحاد-السكندري-يعلن-تعاقده-مع-أحمد-يحيى

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن تعاقده مع أحمد يحيى حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل التعاقد:

أحمد يحيى

وقع أحمد يحيى على عقود انمامه لفريق الاتحاد السكندري للمدة 3 سنوات، وذلك عقب هبوط فريقه الإنتاج الجربي إلى دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن نادي الإنتاج الحربي هبط رسمياً من بطولة الدوري الممتاز، عقب احتلاله المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.

تعد تلك الصفقة هي الخامسة لفريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، حيث أعلن أمس الأحد عن تعاقده مع 4 لاعبين.

وكان قد أعلن فريق الاتحاد السكندري تعاقده مع الدولي الغاني ساليفو، صاحب صاحب الـ 23 عاما، بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وأنهى إداراة الاتحاد كافة الإجراءات الخاصة بضم الدولي الغاني إلى صفوف الفريق، مع إداراة ناديه السابق ” Bechem United FC.

أعلن عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته للفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف القلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب عمار حمدي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً “ "اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد إعجابه بمهارات عمار حمدي و قرر عودته في الموسم المقبل، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع الإتحاد السكندري .

وإجمالاً شارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في 31 مباراة ، منهم 30 في الدوري ومباراة في كأس مصر، وأحرز هدفًا، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 21

مصطفى فتحي سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الجونة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.