”كلوب هاوس” يطلق ميزة تحاكي اجتماع الأشخاص في غرف حقيقية



أطلقت الشركة المشغلة لتطبيق ”كلوب هاوس“ للمحادثات الصوتية، ميزة جديدة، تمنح أي مجموعة من المتحدثين والمستمعين الشعور كما لو كانوا في غرفة حقيقية.

وأعلنت الشركة، أن غرف التطبيق يجرى تزويدها تدريجيا _في الوقت الحالي_ بميزة ”spatial audio“، التي ستجعل المتحدثين يقضون وقتا أكثر تفاعلا، بحسب موقع ”تك كرانش“ المختص بالتكنولوجيا.

ويقول الموقع إن ”هذه الميزة الجديدة تجعل أصوات المتحدثين وكأنها تأتي من زوايا مختلفة من الغرفة، وليس من مكان واحد على النحو المعروف حاليا في التطبيق الشهير“.

وقال رئيس تقنية البث في ”كلوب هاوس“، جاستن أوبرتي، إن ”أحد الأشياء التي يمكنك أن تدركها بسهولة خلال المحادثات الصوتية الجماعية الافتراضية، هو أنك لا تحظى بالمزايا ذاتها المتوفرة خلال المحادثات الجماعية العادية“.

وأضاف ”خلال المحادثات الصوتية الافتراضية، سواء عبر كلوب هاوس أو غيره من تطبيقات الدردشة الصوتية الأخرى، يبدو صوت المتحدثين ثابتا نسبيا، كما لو كان صادرا من موقع مركزي واحد“.

وتابع ”لكن عبر الميزة الجديدة التي تمت إضافتها لكلوب هاوس، أصبح بالإمكان سماع أصوات من جميع أنحاء الغرفة من اليسار واليمين، ومن أعلى وأسفل، من الخلف والأمام، كما لو كنت تجلس في مسرح والجمهور يطرح الأسئلة من زوايا متفرقة“.

ويمكن تمثيل الميزة الجديدة بأنها أشبه بشخص يجلس في متنزه، ويمكنه الاستماع لتدفق الأصوات القادمة من اتجاهات مختلفة، كأصوات الطيور، والرياح، وما إلى ذلك.

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ومن السابق لأوانه معرفة كيف سيتفاعل العديد من المجتمعات المختلفة في ”كلوب هاوس“ مع الميزة الجديدة، ولكنها يمكن أن تعزز العروض الكوميدية والموسيقية للمستخدمين على نحو أفضل من المتاح حاليا.

وفى هذا الصدد، علق أوبرتي قائلا ”عندما تكون في غرفة بكلوب هاوس، ويلقي أحد المتحدثين نكتة فإنك ستشعر أن الضحكات ستأتي من شتى الاتجاهات من حولك، كما لو كنت في مسرح أو في النادي الكوميدي“.

ونشر أوبرتي، مقطع فيديو لتجربة أولية للميزة الجديدة، عبر حسابه على ”تويتر“، أظهرت أن تدفق الحديث بين مجموعة من الأشخاص يشبه إلى حد كبير المحادثات العادية.