السبت.. «الأوقاف والأعلى للإعلام» ينظمان ندوة بناء الوعى وأثره فى الاستقرار

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، يوم السبت المقبل، ندوة تحت عنوان: "بناء الوعى وأثره فى استقرار الدول"، وذلك بالقاعة الرئيسة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.





وذكرت الوزارة فى بيان اليوم أنه "إيمانا منا جميعا بأهمية قضية الوعى التى طالما أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى إطار خطتهما الوطنية والتثقيفية والتوعوية سيتم تنظيم الندوة التى سيشارك فيها: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روز اليوسف". وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقب الندوة إقامة بعض الفعاليات المتصلة ببناء الوعى سيعلن عنها لاحقا.

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