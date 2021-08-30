التعليم: فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس we للتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس (وى) للتكنولوجيا التطبيقية وبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 30 أغسطس 2021 وحتى 10 سبتمبر 2021، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى http://tawzef.emis.gov.eg.





وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، على الجهود التى تقوم بها الوزارة نحو التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، لإتاحة مزيد من الفرص للطلاب والمعلمين للالتحاق بها، مشيرا إلى خطة الوزارة نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وأوضح مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى بلغ عددها الآن 26 مدرسة بـ10 محافظات مختلفة "القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، السويس، المنيا، الدقهلية، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، القليوبية"، تضم العديد من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل، والتى تطبق لأول مرة بمصر مثل تخصص تكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتكنولوجيا الزراعة والرى، وتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، والذكاء الصناعى، والفنون الرقمية، ذلك بالإضافة إلى تخصص صيانة وإصلاح السيارات، والأنظمة الإلكترونية، ونظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، وتشغيل وصيانة معدات الطاقة، وغيرهم.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن المعلم هو أحد الدعائم الأساسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعليه فيتم توجيه الكثير من الاهتمام إليه عن طريق توفير العديد من المميزات لمعلمى وإداريى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل التدريبات التقنية عالية المستوى، والحوافز المادية والمعنوية، بالإضافة إلى إتاحة فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم فى الحصول على مركز علمى متميز.

وأشار بصيلة إلى أهمية اطلاع جميع المتقدمين على الملف الخاص بشروط التقدم وتحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها بدقة، موضحا أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين من قبل لجنة مشتركة مكونة من ممثلى وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وممثلين عن الشريك الصناعى بكل مدرسة، وبناء على نتيجة تلك المقابلات سيتم تحديد المتقدمين للالتحاق بكل مدرسة، وسيتم دعمهم وتدريبهم على طبيعة المناهج الدراسية المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكيفية تدريسها وكيفية تقييم الطلاب من قبل خبراء معتمدين.