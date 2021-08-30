الأوقاف: تجديد تكليف محمود الشيمى مديرا لمديرية أوقاف البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إنه فى إطار الدفع بالقيادات الشبابية فى مفاصل العمل الإدارى والدعوى قرر وزير الأوقاف تجديد تكليف الشيمى للقيم بمهام أعمال مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر.

كما قرر وزير الأوقاف إعفاء الشيخ أشرف محمد على سلمان المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف الجمرك بمديرية أوقاف الإسكندرية من عمله، وعودته إلى عمله الأصلى لتقصيره فى عمله، وذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والمرفوعة من القطاع الدينى.